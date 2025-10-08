FT: ЕС усиливает давление на Бельгию для разрешения на использование замороженных росактивов

Бельгия испытывает все большее давление со стороны ЕС с целью разрешить использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине.

Об этом говорится в публикации Financial Times, информирует "Европейская правда".

Издание напоминает, что около 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, были заморожены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться этими средствами, опасаясь юридических и финансовых последствий. Однако в течение последних недель позиция Европы изменилась.

В частности, издание ознакомилось с документом, в котором администрация президента США Дональда Трампа призвала союзников по G7 конфисковать "или иным образом использовать" базовые активы России "для финансирования обороны Украины".

После того немецкий канцлер Фридрих Мерц написал в статье для FT, что 140 млрд евро из этих средств должны быть использованы в качестве кредита для вооружения Украины.

Европейская комиссия с тех пор изложила, как может быть структурирован такой "репарационный кредит".

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер попросил 26 других стран ЕС покрыть юридические и финансовые риски, связанные с этим кредитом, и гарантировать полную сумму, чтобы Бельгия не была вынуждена его выплачивать.

Как отмечает издание, его позиция вызвала осуждение со стороны других столиц, особенно с учетом того, что прибыль Euroclear облагается бельгийским корпоративным налогом.

"(Бельгия) три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, и поэтому прибыль от нее также принадлежит Бельгии. Теперь, когда она хочет разделить риски, она заявляет, что Euroclear является европейской компанией", – сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по этому вопросу.

Трое дипломатов рассказали, что терпение в отношении бельгийских чиновников исчерпывается.

Другие европейские столицы утверждают, что сложная ситуация в Украине требует солидарности, и указывают, что Польша согласилась разместить у себя главный центр поставок оружия в Украину, а Дания – отправить в Киев истребители F-16, не требуя от других стран разделения рисков.

"Больше нет легких решений. Каждый должен делать то, что может", – сказал один из дипломатов ЕС.

Еврокомиссия уже предприняла попытку развеять некоторые опасения Бельгии, добавив положение о том, что в случае, если Россия начнет выплачивать военные репарации, кредит будет покрываться национальными условными обязательствами.

"Мы считаем, что риски для Бельгии в этом случае достаточно ограничены", – заявил европейский чиновник.

Еврокомиссия, которую поддерживает большинство столиц стран ЕС, утверждает, что кредит структурирован таким образом, что не приводит к конфискации активов, и указывает, что судебные решения за пределами ЕС не признаются Брюсселем.

Однако бельгийское правительство заявило, что "текущий план не является удовлетворительным" и что условные обязательства не "решают проблему покрытия рисков".

Как указано, ЕС стремится согласовать кредит в размере 140 млрд евро до декабря, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года.

Позиция бельгийского министра де Вевера по росактивам раздражала некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене, сообщили FT официальные лица, осведомленные о ходе обсуждений.

Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Бельгии Украине за последние три года по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые предоставили гораздо больше.

Бельгийские чиновники утверждают, что позиция де Вевера оправдана, поскольку он защищает национальные интересы своей страны.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.