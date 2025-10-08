Еврокомиссия подает иск против Польши в Суд ЕС

Европейская комиссия объявила в среду о решении подать иск против Польши в Суд ЕС за невыполнение обязательства представить окончательную обновленную версию своего национального энергетического и климатического плана.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия решила передать дело против Польши в Суд Европейского Союза за невыполнение обязательства представить окончательный обновленный интегрированный Национальный план по энергетике и климату (NECP) в соответствии с Регламентом (ЕС) 2018/1999 об управлении Энергетическим союзом и климатическими действиями", – говорится в сообщении.

Согласно Регламенту, все государства-члены были обязаны представить свои окончательные обновленные NECP до 30 июня 2024 года, учитывая рекомендации и индивидуальные оценки комиссии.

Польша представила свой проект плана, и в апреле 2024 года комиссия обнародовала соответствующую оценку, включая рекомендации о том, в каких сферах страна должна повысить свои амбиции в соответствии с целями ЕС на 2030 год.

После того, как Польша не представила окончательный план, комиссия в июле 2024 года вступила с ней в диалог до начала процедуры нарушения (pre-infringement dialogue).

В ноябре 2024 года комиссия решила начать процедуру нарушения, направив Польше официальное уведомление о нарушении.

Поскольку Польша не представила свой окончательный обновленный NECP, комиссия считает, что страна не выполнила свое юридическое обязательство, и передает дело в Суд Европейского Союза.

Напомним, в сентябре Суд ЕС оштрафовал Польшу за задержку с внедрением правил об авторском праве.

В феврале Польша проиграла дело в Суде ЕС о выплате штрафа Брюсселю в размере 320 млн евро.