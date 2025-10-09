В Берлине экологические активисты устроили протест перед канцелярией Мерца

В четверг возле ведомства федерального канцлера в Берлине состоялись экологические протесты во время крупного саммита автомобильной промышленности.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Среди организаторов акций были Greenpeace и Fridays for Future, которые призвали канцлера Германии Фридриха Мерца отказаться от планов отменить запрет ЕС на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года.

Несколько автомобилей были припаркованы перед входом в правительственное здание Мерца, временно заблокировав доступ в канцелярию.

На месте находились полицейские, которые обеспечивали безопасность. Номера машин были зафиксированы на видео, а некоторых активистов задержали.

Мерц в это время проводил в столице переговоры с представителями производителей, поставщиков, профсоюзов и государственных структур, чтобы улучшить положение автомобильного сектора, который сейчас переживает трудности.

Его консервативный блок добивается отмены ключевой экологической политики ЕС, однако коалиционные партнеры из Социал-демократической партии Германии выступают против этого.

Ранее в четверг коалиция объявила о достижении договоренности по новой программе стимулирования продаж электромобилей – через предоставление льгот для домохозяйств с низким и средним доходом.

В сентябре Мерц заявил, что страна сталкивается с "одним из самых сложных этапов" в своей новейшей истории на фоне глобальных потрясений.

В конце августа писали, что экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года.