Новая президент Ирландии хочет сделать ирландский рабочим языком своего офиса

Избранная президентом Ирландии Кэтрин Коннолли объявила о намерении сделать ирландский рабочим языком своей резиденции Áras an Uachtaráin после вступления в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

В окружении Коннолли говорят, что во время ее президентства "ирландский язык будет на первом месте", а сама она стремится привлечь к работе в резиденции людей, владеющих ирландским, и сделать его "рабочим языком".

"Я сделаю все возможное, чтобы вывести ирландский язык из маргинального положения и использовать его", – сказала будущая президент Ирландии в пятницу в первом интервью после избрания.

Как именно это будет реализовываться на практике, пока неизвестно. Окружение Коннолли сейчас готовится к ее инаугурации, которая состоится 11 ноября, и первым неделям ее президентства.

Ирландский – один из гельских языков и является первым официальным языком Ирландии. Количество его носителей оценивается в около 1,6 млн, однако только 70 тысяч используют язык в повседневной жизни.

Левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии 24 октября, набрав более 60% голосов. Коннолли называют одной из ведущих пропалестинских политиков в парламенте Ирландии.

Президентский пост в Ирландии является в основном церемониальным, но возможную победу Коннолли характеризовали в СМИ как унижение для правоцентристского правительства.

