Трамп оставит "значительные" пошлины для Индии, если та не прекратит покупать нефть РФ

Американский президент Дональд Трамп повторил, что Индия перестанет покупать российскую нефть, предупредив, что Нью-Дели будет продолжать платить "значительные" пошлины, если не сделает этого.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Трамп сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему, что Индия прекратит покупать российскую нефть. Поэтому американский президент предупредил, что Нью-Дели будет продолжать платить "значительные" пошлины, если не сделает этого.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет заниматься российской нефтью", – подчеркнул лидер США.

На вопрос о заявлении Индии, что она не знает о каком-либо разговоре между Моди и Трампом, Трамп отметил, что если "они хотят так сказать, то просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать".

Российская нефть была одним из главных раздражителей для Трампа в длительных торговых переговорах с Индией – половина его 50-процентных пошлин на индийские товары является ответом на эти закупки. Правительство США заявило, что доходы от нефти финансируют войну России в Украине.

Недавно Трамп уже говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что больше не будет покупать российскую нефть.

В то же время официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал тогда не подтвердил и не опроверг, что его страна меняет свою политику в отношении нефти из России.