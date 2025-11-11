СМИ: ЕС создаст новое разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен

Европейская комиссия начала создание нового разведывательного органа под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен, пытаясь улучшить использование информации, собранной национальными шпионскими агентствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Подразделение, которое будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии, планирует нанимать сотрудников со всего разведывательного сообщества ЕС и собирать разведывательную информацию для общих целей, рассказали четыре человека, информированные о планах.

Полномасштабное вторжение России в Украину и предупреждение президента США Дональда Трампа о сокращении американской поддержки Европы в сфере безопасности заставили ЕС переосмыслить свои собственные возможности в сфере безопасности и начать самое большое перевооружение со времен холодной войны.

Один из собеседников сказал: "Шпионские службы стран-членов ЕС знают много. Комиссия знает много. Нам нужен лучший способ объединить все это вместе, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке нужно что-то давать, чтобы что-то получить".

Против этого шага выступают высокопоставленные чиновники дипломатической службы ЕС, которая осуществляет надзор за Разведывательно-ситуационным центром Евросоюза (Intcen), которые опасаются, что он будет дублировать роль подразделения и угрожать его будущему, добавили собеседники.

План не был официально доведен до сведения всех 27 стран-членов ЕС, но орган имеет целью привлечь к работе в нем офицеров, командированных из национальных разведывательных служб.

Представитель Еврокомиссии сообщил FT, что она "изучает, как усилить свои возможности в области безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается возможность создания специального подразделения в рамках [генерального секретариата]".

"Концепция разрабатывается, и обсуждение продолжается. Конкретные временные рамки не установлены", – отметили собеседники, добавив, что она "будет опираться на имеющийся опыт Комиссии и ... тесно сотрудничать с соответствующими службами Европейской службы внешних действий".

Обмен разведданными уже давно является деликатной темой для стран-членов ЕС. Такие крупные государства, как Франция, обладающие широкими шпионскими возможностями, с осторожностью относились к обмену чувствительной информацией с партнерами.

Пророссийские правительства в таких странах, как Венгрия, еще больше усложнили сотрудничество. Ожидается, что столицы ЕС будут сопротивляться шагам Комиссии по созданию новых разведывательных полномочий для Брюсселя, сказали двое собеседников.

Но они добавили, что уже давно существуют беспокойства относительно эффективности Intcen, особенно в то время, когда Европа реагирует на гибридную войну России.

"Комиссия не собирается отправлять агентов на места", – сказал второй собеседник.

Идея нового подразделения появилась после того, как фон дер Ляйен решила создать специальный "колледж безопасности" для своих уполномоченных, чтобы они могли получать информацию по вопросам безопасности и разведки.

Обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США 11 сентября 2001 года, которые побудили шпионские службы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании начать объединять засекреченные оценки состояния дел в сфере безопасности. Впоследствии этот процесс стал более институционализированным, распространился на другие страны-члены ЕС, а в 2011 году был передан в подчинение дипломатической службы ЕС.

