СМИ: Китай могут пригласить на саммит G7 в 2026 году

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает возможность пригласить лидера Китая Си Цзиньпина на саммит "Группы семи" в 2026 году, который будет принимать Франция.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, предложение Макрона о приглашении Си на саммит G7 появилось на фоне обсуждения его планов осуществить визит в Китай до конца года.

Источники добавляют, что Франция уже обсуждала идею с некоторыми союзниками, в частности Германией, которая "осторожно поддерживает" ее.

"Макрон делает ставку на то, что он сможет переосмыслить неформальное объединение, в котором преобладают европейцы и которому не хватает игроков, с которыми Трамп хочет сотрудничать и с которыми он готов встречаться", – говорится в материале.

Приглашение иностранных лидеров на саммиты G7 является обычной практикой, но редко такие приглашения направляются незападным странам.

В 2019 году Франция, которая тогда также председательствовала в "Группе семи", неожиданно пригласила на саммит министра иностранных дел Ирана.

Ранее в среду лидер Китая Си Цзиньпин заявил королю Испании Фелипе VI, что его страна стремится сотрудничать с Мадридом для усиления глобального влияния обеих стран.