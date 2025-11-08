Трамп подтвердил, что США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что представители его администрации не будут участвовать в саммите "Группы двадцати" в Южной Африке.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Truth Social.

Президент США назвал "полным позором" ситуацию в Южной Африке, которая должна принять саммит G20 в ноябре в городе Йоханнесбург.

"Африканеры (потомки голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убиваются и уничтожаются, а их земли и фермы незаконно конфискуются. Ни один представитель правительства США не будет участвовать в этом саммите, пока продолжаются эти нарушения прав человека", – написал он.

Трамп также напомнил, что в 2026 году саммит будут принимать США, а пройдет он в его гольф-комплексе в Майами.

Президент США неоднократно критиковал Южную Африку за якобы дискриминацию и "геноцид" белого населения и даже организовал программу его переселения в Штаты как беженцев.

Южная Африка эти обвинения отвергала.

Как известно, Польша обращалась к США с просьбой получить приглашение в "Группу двадцати".