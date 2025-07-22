Белый дом исключил WSJ из пресс-пула из-за статьи о Трампе

Белый дом решил исключить американское издание The Wall Street Journal из небольшой группы журналистов, которые будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Такое решение было принято после того, как издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что Трамп когда-то прислал "пикантное письмо" с днем рождения покойному, опозоренному финансисту и сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.

"Как подтвердил апелляционный суд, Wall Street Journal или любое другое информационное агентство не имеют гарантированного специального доступа для освещения деятельности президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в его частных рабочих помещениях", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт не указала, будет ли WSJ также лишен возможности сопровождать президента США во время внутренних поездок или освещать его деятельность в ограниченных помещениях, таких как Овальный кабинет.

Обратим внимание: это не первый раз, когда администрация Трампа запрещает журналистам сопровождать Трампа. Похожая ситуация произошла в феврале, когда Белый дом запретил журналистам информационного агентства AP доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".

Associated Press подало в суд на Трампа, однако федеральный апелляционный суд разрешил Белому дому, если он того пожелает, ограничить доступ информационного агентства в Овальный кабинет, резиденцию Мар-а-Лаго и самолет Air Force One.

Такое решение порадовало американского президента.