Финляндия просит у ЕС дополнительные 16 млн евро на мониторинг восточной границы

Финляндия через инструменты ЕС подала запрос на дополнительные 16 млн для улучшения мониторинга вдоль своей восточной границы с Россией и в Финском заливе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 13 ноября подали запрос о дополнительных 16 млн евро на мероприятия мониторинга границы через инструмент ЕС по управлению границами и визовым вопросам (BMVI).

Средства хотят направить на усиление надзора за восточной границей с РФ, протяженность которой составляет около 1300 км, а также в Финском заливе. Также на них хотят закупить беспилотные системы для мониторинга – воздушные и морские дроны.

"Операционная среда на восточной границе существенно и необратимо изменилась. В этих условиях становится сложнее прогнозировать ситуации", – отметили в ведомстве.

В прошлом году Финляндия получила через инструменты ЕС 50 млн евро на усиление надзора за восточной границей.

Напомним, с декабря 2023 года граница Финляндии с Россией почти непрерывно оставалась закрытой, правительство не видит предпосылок для отмены этой меры.

Финляндия приняла такое решение в ответ на попытку России устроить на ее границе искусственный миграционный кризис вроде того, как режим Лукашенко – европейским соседям Беларуси.

Также на некоторых участках границы построили забор, чтобы усложнить несанкционированное пересечение.

Президент Финляндии Александр Стубб считает правильным решение правительства держать закрытой границу с Россией, поскольку оно решило проблему.