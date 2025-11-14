Бюджетный комитет немецкого Бундестага 14 ноября утром утвердил проект бюджета на следующий год, где на помощь Украине предусмотрено 11,5 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

После внесения поправок в последнюю минуту бюджетный комитет Бундестага рано утром одобрил бюджет с расходами примерно в 524,5 млрд евро – на 4 млрд евро больше, чем планировало федеральное правительство. Это возможно только при условии высокого уровня долга.

Еще более значительные изменения произошли в отношении новых заимствований: комитет дал зеленый свет на займы в размере почти 98 млрд евро только в основном бюджете – на 8 млрд больше, чем планировало федеральное правительство в своем первоначальном проекте.

Это в дополнение к миллиардным займам из специальных фондов для вооруженных сил и инфраструктуры, так что новый долг в конечном итоге составит более 180 млрд евро. Несмотря на это, долговой тормоз, закрепленный в Основном законе, все равно будет соблюден благодаря послаблениям, принятым в этом году.

Среди последних поправок самая большая была предложена самим Министерством финансов: Украина получит дополнительные 3 млрд евро на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух ракетных комплексов Patriot. Это увеличивает помощь Украине с 8,5 до 11,5 млрд евро.

По данным Минобороны, это самый большой на сегодняшний день вклад для укрепления обороноспособности страны, подвергшейся нападению со стороны России. Это стало возможным благодаря ослаблению долговых ограничений на оборонные расходы.

Бундестаг должен принять окончательное решение по бюджету на 2026 год в течение сессионной недели 25-28 ноября. Однако так называемое согласительное заседание мощного бюджетного комитета уже считается решающим шагом на пути к парламентскому одобрению.

Как сообщалось, в окружении немецкого канцлера Фридриха Мерца считают, что смогут справиться с призывами оппозиции прекратить поддержку Украины на фоне данных следователей о причастности Украины к подрыву газопроводов "Северного потока".

Напомним, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.