В Армении уже как минимум полгода продолжается острая фаза "войны" правительства с Армянской апостольской церковью.

А точнее – с ее руководством.

При этом до сих пор премьер страны Никол Пашинян обвинял церковное руководство только в нарушении канонов (что не является преступлением по законам светского государства). Однако теперь премьер, пусть и завуалированно, но обвинил церковное руководство в работе на РФ.

О том, что происходит в Армении и ради чего Никол Пашинян пошел на такой политически опасный конфликт, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Борьба с церковью или с влиянием РФ? Как светская власть Армении пошла войной на духовную. Далее – краткое изложение статьи.

Никол Пашинян никогда не имел хороших отношений с руководством армянской церкви.

Еще до прихода к власти, будучи оппозиционным политиком и журналистом, он призывал к отставке католикоса Гарегина II.

Не перестал призывать его к отставке и после получения поста премьера Армении.

Пашинян принципиально называет Гарегина II его светским именем – Ктрич Нерсисян, тем самым демонстрируя свое неуважение. Глава правительства считает, что тот не может быть ни главой церкви, ни даже простым монахом, потому что нарушил обет безбрачия и имеет дочь.

А в 2025 году спецслужбы Армении заявили о раскрытии попытки государственного переворота, за которой стоят представители церкви.

По данным армянских властей, захват власти планировалось провести 21 сентября, а главное – местом для хранения оружия и взрывчатки были церкви.

В октябре Никол Пашинян заявил, что положит свою жизнь, чтобы "освободить от них нашу святость, нашу церковь".

Армянский политолог и координатор Армянской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Эдгар Хачатрян считает, что "эта атака имеет целью заблокировать перед выборами агентов влияния РФ".

В том числе такие действия поддерживает определенная часть прозападных избирателей, для которых не является секретом, что руководство церкви является противником западного курса страны, а также часто действует в интересах РФ.

Обычно в контексте связей с Кремлем упоминают родного брата католикоса – архиепископа Эзраса, который руководит епархией в России. Пашинян называет его "агентом КГБ". И, вероятно, не без основания, ведь, по данным армянских СМИ, именно через него к католикосу идет финансирование от Кремля, а вместе с ним – и указания, что делать.

Поэтому нынешняя риторика Пашиняна носит чисто предвыборный характер – следующие парламентские выборы пройдут в июне следующего года. Однако де-факто избирательная кампания уже идет, и нынешняя "церковная война" – один из ключевых ее элементов.

"Пашинян посылает сигнал, что он настолько уверен в своей победе, что не боится атаковать самые мощные оппозиционные ему силы: церковь и самого богатого человека страны", – добавляет почетный президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

И даже если не удастся свергнуть католикоса, громкие обвинения со стороны Пашиняна существенно подрывают вес голоса церкви, а возможно – уменьшают ее желание вмешиваться в политическую борьбу.

"В оппозиции сейчас нет фигуры, которая смогла бы победить. В такой ситуации Кремль может сделать ставку на дискредитацию результатов выборов, чтобы максимально ослабить победителя", – рассказывает Эдгар Хачатрян.

Позиция церкви можетредитации – и этот фактор объясняет, почему Пашинян име оказаться определяющей в такой дискнно сейчас беспокоится о моральном облике ее руководства.

При этом, отмечает политолог, даже если в церкви сменится католикос, она вряд ли станет пропашиняновской, но по крайней мере – она уже не будет действовать в интересах РФ.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Борьба с церковью или с влиянием РФ? Как светская власть Армении пошла войной на духовную.