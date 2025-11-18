Испания выделит еще 615 млн евро на военную помощь Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о планах своего государства в течение месяца утвердить выделение 615 млн евро на военную помощь Украине.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Мадриде, сообщает "Европейская правда".

"Я уже сказал президенту Зеленскому, что в течение месяца Испания утвердит новый пакет военной помощи Украине на 615 млн евро", – подчеркнул Санчес.

Он отметил, что в рамках этой суммы 300 млн евро предусмотрено в рамках выполнения соглашения о безопасности, по которому Испания согласилась ежегодно выделять 1 млрд евро на военную поддержку Украины.

100 млн евро будет выделено в рамках инструмента PURL по закупке государствами НАТО в США оружия для Украины. 215 млн евро будет выделено через инструмент ЕС SAFE, что позволит профинансировать закупку антидронной продукции, радаров и техники, которая, в частности, производится испанскими предприятиями.

Президент Зеленский уточнил, что в пакет помощи войдут, в частности, ракеты для систем ПВО, а именно – 40 ракет для систем IRIS-T.

Ранее во вторник Зеленский встретился с представителями испанских оборонных компаний, они обсудили совместные проекты.

Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".