Зеленский прибыл в Турцию, Ермак – в составе делегации

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию ночью 19 ноября.

Об этом журналистам сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Зеленского в Анкаре встретили турецкие чиновники. По информации источника "Европейской правды" в составе делегации украинского лидера, вместе с Зеленским в Турцию прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак.

На фото с прибытия украинского президента в Турцию видно, что его там встретил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Фото: ОПУ

Отметим, что визит Ермака в составе украинской делегации происходит на фоне резонансного расследования НАБУ "Мидас". "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить главу ОП Ермака после этого расследования.

Стоит обратить внимание, что в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил встречу с Ермаком, который тогда находился в стране вместе с украинской делегацией, прибывшей для третьего раунда переговоров с РФ.

Зеленский ранее анонсировал, что во время визита в Турцию проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно справедливого мира для Украины.

СМИ писали, что в ходе визита в Турцию украинский президент встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. А по данным агентства Bloomberg, глава МИД Турции Хакан Фидан может передать результаты переговоров с Зеленским в Москву.