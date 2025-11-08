Нидерланды заявляют, что урегулировали с Китаем спор касательно Nexperia

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф заявил, что Китай согласился возобновить поставки микросхем производителя чипов Nexperia, которые были приостановлены на фоне конфликта между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом Схооф сказал в комментарии Bloomberg.

По словам главы нидерландского правительства, "Китай сообщил нам, что позволит возобновить поставки с китайских заводов Nexperia", которые, в частности, играют важную роль для автомобильной промышленности Германии.

"Это также хорошая новость для немецких автомобильных заводов. Мы еще не знаем, с какой скоростью они будут поставлять продукцию, но я думаю, что это важное сообщение, и канцлер, конечно, понравилось это сообщение, потому что оно важно для Германии", – добавил он.

По словам Схоофа, решение проблемы было достигнуто благодаря сотрудничеству между Нидерландами, Германией и Европейской комиссией, а также недавним переговорам между представителями правительств Нидерландов и Китая.

Он также отметил недавнюю встречу между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином, которая стала сигналом к разрядке в торговых конфликтах между США и Китаем.

"Итак, все сложилось", – добавил глава правительства Нидерландов.

30 сентября правительство Нидерландов вмешалось, чтобы взять под контроль компанию Nexperia, которая производит микросхемы для автопроизводителей и бытовой электроники, ссылаясь на опасения по поводу возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia – Wingtech.

После этого Министерство торговли Китая запретило Nexperia China и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты и узлы, изготовленные в Китае.

Nexperia является одним из крупнейших мировых производителей базовых микросхем, которые не являются технически сложными, но необходимы в больших объемах – в частности для автомобильной промышленности.