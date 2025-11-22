Навроцкий о "мирном плане": ценой мира не может быть достижение целей агрессора

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.

Об этом он написал в Х в субботу, передает "Европейская правда".

Навроцкий заявил, что любой мирный план по прекращению войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, должен быть принят в Киеве.

"Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", – написал он.

Президент Польши также подчеркнул, что предложения по прекращению войны России против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.

"Любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация", – заявил Навроцкий.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине, а также все дополнительного проекта документа о гарантиях безопасности.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

