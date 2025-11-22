Лидеры ЕС, Британии и G7: готовы присоединиться к работе над планом из 28 пунктов

Лидеры европейских государств и евроинститутов, премьеры Великобритании Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США требует дополнительной работы и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность относительно требования сокращения украинской армии.

Об этом говорится в заявлении лидеров, опубликованном пресс-службой Евросовета, передает "Европейская правда".

Лидеры приветствовали усилия США, направленные на установление мира в Украине.

Они отметили, что начальный проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут необходимы для достижения справедливого и прочного мира.

"Поэтому мы считаем, что проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к этой работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем", – говорится в заявлении.

Лидеры напомнили о принципе, что границы не должны меняться силой, а также выразили обеспокоенность предложенными ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям.

"Мы еще раз подчеркиваем, что имплементация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно", – добавили также лидеры.

"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть силу нашей неизменной поддержки Украины. Мы продолжим тесно координировать наши действия с Украиной и США в течение следующих дней", – говорится в заявлении.

Заявление приняли президенты Еврокомиссии и Европейского совета, лидеры Канады, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Германии и Норвегии.

Страны "Группы семи", лидеры евроинституций Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта и другие европейские лидеры обсуждали предложенный Вашингтоном мирный план для Украины в субботу днем в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США о прекращении войны.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.