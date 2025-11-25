Как попытка Фицо попиариться на молодежи запустила "меловую революцию" в Словакии

На днях украинские СМИ и соцсети облетело видео о том, как словацкие школьники в знак протеста выходят со встречи с премьер-министром страны Робертом Фицо, которая проходила в городе Попрад на севере страны, а один из ребят несет с собой украинский флаг. Этот ролик вдохновил многих, потому что показал отношение словацкой молодежи к лидеру страны, известному пророссийской политикой.

Флешмоб, получивший название "Меловая революция", словацкая молодежь устроила накануне памятной даты – 17 ноября – Дня борьбы за свободу и демократию в Чехии и Словакии. До сих пор этот день был выходным в Словакии – но правительство Фицо в рамках бюджетной экономии сделало его рабочим.

Эти события уже бьют и, наверное, со временем еще больше ударят по рейтингам партии власти и делают призрачными шансы на ее переизбрание.

О том, что происходит в соседней Словакии и какие последствия это может иметь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Революция начинается в школе. Как власти Словакии вошли в противостояние с молодежью. Далее – краткое изложение статьи.

Когда премьер-министр Словакии Роберт Фицо собрался в школу в городе Попрад в пятницу, 7 ноября, он вряд ли ожидал, что этот визит запустит цепь событий с болезненными для него и его партии последствиями.

Старт конфликту дал 19-летний ученик Михал Муро, который оставил на асфальте возле школы, которую хотел посетить премьер-министр Словакии Роберт Фицо, рисунок сердца в цветах украинского флага и надписи мелом.

Среди прочего, на асфальте был оставлен вопрос, адресованный премьеру, а именно: "Какой на вкус член Путина?".

Последняя надпись – отсылка к встречам Роберта Фицо с российским диктатором. Напомним, что он был единственным из лидеров ЕС, кто поехал в Москву на парад 9 мая.

Хотя действия ученика были провокационными, реакция властей оказалась совершенно неадекватной.

Для начала Роберт Фицо отложил свой визит в школу в городе Попрад, а автора рисунков посреди урока задержала полиция и отвезла на допрос. И хотя вскоре его отпустили, такие несоразмерные действия привлекли к истории еще больше внимания.

Однопартийцы Фицо изо всех сил пытались представить рисунки на школьном дворе как попытку покушения на премьера, проводя параллели между Михалом Муро и Юраем Цинтулой – человеком, который год назад стрелял в Фицо.

Бессмысленность сравнения усилила желание многих словаков поддержать парня.

В городе Попрад и по всей стране начали появляться рисунки и надписи мелом на асфальте с критикой главы словацкого правительства. Это низовое движение сразу получило в СМИ название "Меловая революция".

А 14 ноября Фицо все же выступил перед учениками в городе Попрад. Свою новую лекцию словацкий премьер посвятил тому, что молодежи не стоит участвовать в антиправительственных протестах, ведь их обязательно обманут.

В качестве примера он упомянул события Бархатной революции 1989 года, назвав их "обычным коммунистическим переворотом".

В ответ часть присутствующих начала гудеть и звенеть связками ключей – жест, ассоциирующийся со студенческим протестом 1989 года.

Но апогея конфликт достиг на словах главы правительства, что ЕС планирует направить 140 миллиардов евро "для продолжения войны" в Украине.

Реагируя на такие слова, около трех десятков учеников встали и, продолжая звенеть ключами, вышли из зала. Один из них держал украинский флаг.

Циничное заявление Фицо о Бархатной революции возмутило многих словаков. Поэтому неудивительно, что многие словацкие компании, игнорируя решение правительства сделать 17 ноября рабочим днем, сделали его выходным для своих сотрудников.

А общественные мероприятия в честь праздника 17 ноября превратились в масштабные митинги против Фицо.

Война с молодежью – крайне неудачная стратегия для любого политика, который хочет остаться у власти.

И шансы его партии на следующих выборах становятся еще более призрачными.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Революция начинается в школе. Как власти Словакии вошли в противостояние с молодежью.