Почти половина британцев считают Трампа "препятствием" для мира в Украине

Относительное большинство граждан Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп мешает усилиям по достижению мира в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует опрос аналитического центра More in Common.

Согласно результатам опроса, 47% британских избирателей считают, что президент США является препятствием для усилий по прекращению боевых действий в Украине – по сравнению с 21%, которые считают, что он способствует этому.

Чуть больше пятой части респондентов (21%) считают, что Трамп не является ни помощью, ни препятствием в мирных усилиях, а 11% не определились с ответом.

Подавляющее большинство британских избирателей (75%) также сказали, что для Великобритании важно отстаивать суверенитет Украины, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 8%.

"Одной из немногих постоянных тенденций в общественном мнении со времени вторжения России в Украину является неизменная поддержка британцев Украины и убеждение, что будущее Украины имеет значение не только для самой страны, но и для современной Великобритании", – сказал исполнительный директор More in Common Люк Трайл.

Аналитический центр More in Common опросил 2062 британских взрослых между 22 и 24 ноября.

В последние дни США активизировали усилия по достижению мира в Украине, предложив набор "мирных предложений" из 28 пунктов.

США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Во вторник ожидается продолжение переговоров американской и российской сторон в Абу-Даби.