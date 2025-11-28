В Молдове взяли под стражу подозреваемого в контрабанде оружия, якобы из Украины

В Молдове суд поместил под 30-дневный арест подозреваемого в организации перевозки через страну груза оружия, якобы происходящего из Украины.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

28 ноября кишиневский суд сектора Чеканы на запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью поместил под досудебный арест на 30 дней подозреваемого в организации перевозки оружия, которое нашли в грузовике на КПП "Леушены – Албица" между Молдовой и Румынией.

Прокурор Думитру Барбарошие сказал, что мужчина не признает вину, а его показания отличаются от показаний других лиц, допрошенных в рамках расследования.

Грузовик задержали румынские пограничники ночью 20 ноября. Водитель сказал, что перевозит "металлические элементы", но после сканирования пограничники заподозрили, что это оружие. Среди прочего, там нашлись элементы сбитого БпЛА типа "Шахед".

Расследование в связи с инцидентом ведется параллельно в Румынии и Молдове. В румынской полиции предполагают, что мужчина входит в сеть контрабандистов, которые возят оружие в Израиль.

В Молдове задержали трех подозреваемых, среди которых – руководитель компании-перевозчика и руководитель компании-заказчика перевозки.

В партии власти Молдовы пообещали отставки из-за этого инцидента.