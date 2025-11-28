Польша выдала ордера на арест подозреваемых в диверсиях, находящихся в Беларуси

Национальная прокуратура Польши выдала ордера на арест мужчин, подозреваемых в диверсиях на железной дороге, которые в настоящее время находятся в Беларуси.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что после того, как суд удовлетворил ходатайство прокурора и заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.

Речь идет о Евгении Иваново, который в 1984 году родился в Эстонии, а также Александре Кононове, который в 1986 году родился в Украине.

По данным следствия, оба подозреваемых покинули территорию Польши и уехали в Беларусь.

Выдача ордера на арест позволит, среди прочего, подать запрос на европейский ордер на арест и опубликовать фотографии подозреваемых.

Ранее писали, что 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилии не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, выехали в Беларусь.

24 ноября национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.

После этого Польша решила закрыть последнее функционирующее консульство РФ в Гданьске.