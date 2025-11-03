Как Брюсселю преодолеть злоупотребление правом вето при вступлении в ЕС новых членов

Современная политика расширения ЕС все больше балансирует между юридической формальностью и политическим шантажом. Если Европейский Союз стремится сохранить свою привлекательность и геополитический вес, ему необходимо переосмыслить роль единодушия и ввести эффективные механизмы, которые бы исключили злоупотребление им в будущих раундах расширения.

Авторы колонки обращают внимание, что один из способов преодолеть проблему предлагают аналитики Стивен Блокманс и Бутринт Бериша.

По их мнению, выходом должно стать создание специального Механизма урегулирования споров в процессе расширения (EDRM).

Он должен направлять споры между государствами-членами и странами-кандидатами в формат арбитража с четко определенными сроками.

"Вопросы, подпадающие под сферу действия acquis, рассматривались бы Европейской комиссией в рамках переговорного процесса, а внешнеполитические или идентификационные споры – с участием независимых арбитражных или медиационных институтов, таких как Международный суд ООН, Постоянная палата третейского суда, Совет Европы (через Венецианскую комиссию) и ОБСЕ (через Верховного комиссара по делам национальных меньшинств)", – объясняют Акуленко и Голубицкая.

Идеально, по их мнению, если бы такой механизм был утвержден Советом ЕС; в случае политической невозможности его можно принять как внутренний документ, подкрепленный заявлением большинства государств-членов.

Это повысило бы политическую цену для любого игрока, отклоняющегося от новых правил добрососедства.

Идея создания этого механизма является бесспорно актуальной, однако в то же время – не лишена вызовов, предупреждают представительницы Украинского центра европейской политики.

При отсутствии четкой институциональной архитектуры и гарантий беспристрастности существует риск, что EDRM превратится не в инструмент деэскалации, а в новую площадку политической конкуренции.

"Таким образом, ключевой задачей должно стать не только создание самого механизма, но и обеспечение его институциональной автономии, прозрачности процедур и подотчетности политическим органам ЕС исключительно в пределах их компетенции. Только при таких условиях EDRM может стать действительно эффективным и легитимным инструментом в системе политики расширения Европейского Союза", – отмечают украинские эксперты.

А чтобы ограничить практику злоупотребления странами ЕС правом вето для продвижения собственных политических или исторических требований, Стивен Блокманс и Бутринт Бериша предлагают реформировать процедуры принятия решений в Совете ЕС. В частности, путем постепенного перехода к модели усиленного голосования квалифицированным большинством.

То есть вместо стандартного порога для обычного голосования квалифицированным большинством – когда нужно собрать голоса 15 государств-членов, представляющих около двух третей населения ЕС, – новый подход требует поддержки 20 государств-членов, охватывающих не менее 72% населения Евросоюза.

Такой повышенный порог создает дополнительный предохранитель против узких политических большинств, которые могли бы проталкивать чувствительные решения без надлежащего консенсуса, сохраняя при этом гибкость и предсказуемость процесса расширения.

При этом оба подхода являются взаимодополняющими в общей цели: деполитизировать двусторонние споры и повысить предсказуемость процесса расширения.

Параллельно ЕС должен активизировать превентивную дипломатию: инструменты раннего предупреждения и структурированного диалога для идентификации латентных споров до того, как они перерастают в политическое блокирование.

