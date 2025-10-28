В США ожидают еще $2 млрд на закупку американского оружия Украине через PURL

Посол США при НАТО Мэтью Витакер сказал, что до конца 2025 года инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины в ближайшие месяцы может собрать еще два миллиарда долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По словам Уитакера, по механизму PURL "обязательства постепенно выполняются".

"Еще около 2 миллиардов долларов или больше мы ожидаем привлечь (через PURL. – Ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро", – добавил он.

Американский посол ожидает, что в 2026 году через PURL планируют собрать 12-15 миллиардов долларов, "необходимых для закупки крайне важного вооружения, которое нужно Украине для самообороны и продолжения борьбы на передовой".

"И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите, в конечном счете, европейского континента", – сказал Витакер.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь через PURL собрали 2 миллиарда долларов. В том же месяце в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.