Почему ЕС должен заставить страны-члены отменить запрет на украинский агроэкспорт

29 октября вступили в силу договоренности между Украиной и ЕС о дополнительной либерализации ввозных пошлин и тарифных квот, установленных Соглашением об ассоциации.

В то же время в тот же день Министерство сельского хозяйства Польши заверило польских фермеров, что новые договоренности с Украиной не повлияют на действующий национальный запрет на импорт в Польшу ряда украинских зерновых (пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса). Также не спешат отменять односторонние запреты и другие страны: Словакия и Венгрия.

О том, почему проблемы торговых отношений Украины и Евросоюза могут превратиться в проблемы самого ЕС, читайте в колонке руководителя брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса Назара Бобицкого Стресс-тест для Брюсселя: почему ЕС должен требовать снятия односторонних ограничений для Украины. Далее – краткое изложение.

Автор колонки подчеркивает, что указанные запреты отдельных государств-членов ЕС подрывают логику другого важного для ЕС элемента договоренностей – требования к Киеву в ускоренном порядке (до 2028 года) ввести европейские стандарты в сфере благополучия содержания домашних животных и применения средств защиты растений (СЗР).

Это требование является идеей Франции, где объясняют, что европейские (французские) фермеры вынуждены соблюдать слишком жесткие экологические агропроизводственные стандарты, брать на себя дополнительные расходы, и, следовательно, проигрывать в конкурентной борьбе на собственном рынке с агроимпортом из третьих стран, где такие нормы не соблюдаются.

Однако кейс Украины дискредитирует всю эту доктрину, уверен Назар Бобицкий.

"Ведь возникает мысль: сколько средств иностранным агропроизводителям не пришлось бы вкладывать во внедрение европейских стандартов, они никогда не будут иметь полноценного доступа к европейскому рынку, поскольку тема агроторговли слишком политизирована в ЕС", – объясняет эксперт по торговой политике ЕС.

Он отмечает, что продолжение национальных торговых эмбарго государств-членов на импорт из Украины и связанные с ними проблемы в торговле Украина-ЕС посылают плохой сигнал другим торговым партнерам Брюсселя.

Сигнал, что единый рынок ЕС – это на самом деле фикция, а беспрепятственное движение товаров внутри Евросоюза на практике может быть заложником внутренней политики государств-членов.

Бобицкий считает, что в этой ситуации Украине следует избегать открытой конфронтации с соседями и не подливать масла в огонь их внутриполитических баталий, где вопрос украинского агроимпорта – лишь разменная монета.

С одной стороны – последовательно называть вещи своими именами, с другой – демонстрировать конкретные конструктивные шаги.

Например, совершенствовать режим лицензирования экспорта на рынок ЕС отдельных "чувствительных" для еврофермеров товаров, демонстрировать готовность согласовывать выдачу лицензий с соседними странами для предотвращения избыточного предложения этих товаров на их рынках.

"Даже если эта конструктивность сегодня не встречает должного отклика в столицах этих стран, она пошлет нужный сигнал Брюсселю на следующие заседания Совета министров ЕС", – отмечает руководитель брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса.

Подробнее – в колонке Назара Бобицкого Стресс-тест для Брюсселя: почему ЕС должен требовать снятия односторонних ограничений для Украины.