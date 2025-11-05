СМИ: в ЕС готовят план "военного Шенгена", чтобы ускорить движение солдат и оружия

Европейская комиссия работает над проектом "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности ЕС, что должно обеспечить быструю транспортировку солдат, оружия и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

О проекте сообщает радиостанция RMF FM, передает "Европейская правда".

Европейская комиссия должна представить документ по "военному Шенгену" 19 ноября.

Брюссельские чиновники, которые работают над проектом, говорят, что, среди прочего, он позволит гармонизировать правила и процедуры по всему Европейскому Союзу и создать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов. Все это направлено на обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.

"Сейчас европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг – танки могут застрять в тоннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождения этих машин", – объясняет Дариуш Йонский, член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Как было установлено, ответственные за проект "военного Шенгена" готовят его в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.

Военные чиновники указывают на основные проблемы, которые необходимо устранить, чтобы войска НАТО не только беспрепятственно передвигались по всей территории, но и не имели проблем с регулированием в отдельных странах. Сейчас военный транспорт вынужден ждать разрешения на проезд до нескольких дней.

Европейская комиссия также рассматривает возможность введения "подвижного состава солидарности двойного назначения". Среди прочего, речь идет о специализированных вагонах и локомотивах, которые можно было бы использовать в общем военно-транспортном пуле.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

