Латвия выделяет 5 млн евро на инициативу по закупке американского оружия для Украины

Во вторник, 9 сентября, Латвия поддержала проект постановления о финансовой поддержке инициативы НАТО и США по поддержке Украины, известной как PURL (Prioritized Ukraine Requirement List).

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, пишет "Европейская правда".

Кабинет министров Латвии поддержал проект постановления о выделении 5 млн евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины.

Согласно решению правительства, вклад Латвии в 2025 году составит 5 млн евро, из которых 3 млн евро будут выделены из бюджета Министерства обороны, а 2 млн евро – из бюджета Министерства иностранных дел.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку это единственный способ усилить ее способность защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также победить в борьбе против государства-агрессора, России", – заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, инициатива PURL является способом предоставить Украине американское оружие, которое "уже повысило ее боевые возможности в критические моменты, чтобы удержать линию фронта, провести контрнаступление и продемонстрировать поддержку Украины со стороны США".

Министр иностранных дел Байба Браже подчеркнула, что финансовый вклад Латвии в приобретение американского оружия для поддержки Вооруженных Сил Украины является четким сигналом о готовности НАТО и его союзников удовлетворить приоритетные военные потребности Украины и укрепить коллективную безопасность в Европе.

"Вклад Латвии является политической и практической демонстрацией солидарности, подтверждающей готовность Латвии вместе с союзниками защищать международный порядок от российской агрессии", – добавила она.

Бельгия недавно объявила о выделении 100 млн евро, тогда как Канада – $500 млн, Германия – $500 млн, а Литва – $30 млн.

Люксембург и Эстония также планируют присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.