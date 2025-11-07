В ОП рассказали, сколько партнеры выделили средств на инициативу по закупке оружия США для ВСУ

Взносы стран-партнеров в инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), которая предусматривает закупку американского оружия для Украины, уже достигли более 2,8 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Жовква провел встречу с представительницей Международного секретариата НАТО Ариэллой Вие. Ключевой вопрос обсуждения – реализация инициативы PURL.

Жовква поблагодарил НАТО за координацию поставок летального американского оружия в Украину в рамках этой инициативы.

В целом взносы от партнеров на покрытие приоритетных потребностей Украины уже составляют 2,82 миллиарда долларов. Это позволило сформировать пять пакетов американского оружия для усиления украинской обороны.

Стороны согласовали шаги, необходимые для получения в ближайшее время новых взносов от стран-членов и партнеров Альянса, которые еще не присоединились к программе.

Кроме того, подробно обсудили механизмы обеспечения взносов от стран НАТО на следующий год.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Недавно стало известно, что Латвия решила внести в инициативу PURL дополнительные 2,2 млн евро.