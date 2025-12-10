Лидер ультраправых Франции заявил, что ему "не нужен старший брат, как Трамп"

Лидер французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что ему не нужна помощь президента США Дональда Трампа в то время, как его партия стремится к президентству в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью The Telegraph.

Беспокойство относительно потенциального вмешательства США в политику европейских ультраправых сил резко возросло после публикации на прошлой неделе стратегии национальной безопасности США, в которой Вашингтон выступил за "развитие сопротивления" с целью усиления националистического движения в Европе.

"Я француз, поэтому мне не нравится вассальная зависимость, и мне не нужен старший брат, такой как Трамп, чтобы решать судьбу моей страны", – сказал Барделла в интервью.

Барделла в целом соглашается с антимигрантской позицией Трампа, изложенной в стратегии, но с осторожностью относится к прямому вмешательству США в политику своей страны. Как показывают опросы, во Франции Трамп очень непопулярен.

"Это правда, что массовая иммиграция и халатность наших лидеров... сегодня нарушают баланс сил в европейских обществах", – сказал французский политик.

Интервью Барделла состоялось во время поездки в Лондон, где он встретился с лидером партии Reform UK Найджелом Фараджем, который когда-то связал партию Барделла с "предубеждениями и антисемитизмом".

"Я думаю, что Фарадж станет следующим премьер-министром", – сказал Барделла, восхваляя "великого патриота, который всегда защищал интересы Британии и британского народа".

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.

В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало от Москвы".

А в Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решение по ЕС будет принимать сам ЕС.