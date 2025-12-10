Лідер ультраправих Франції заявив, що йому "не потрібен старший брат, як Трамп"

Лідер французького ультраправого "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що йому не потрібна допомога президента США Дональда Трампа у той час, як його партія прагне до президентства у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю The Telegraph.

Занепокоєння щодо потенційного втручання США в політику європейських ультраправих сил різко зросло після публікації минулого тижня стратегії національної безпеки США, в якій Вашингтон виступив за "розвиток опору" з метою посилення націоналістичного руху в Європі.

"Я француз, тому мені не подобається васальна залежність, і мені не потрібен старший брат, такий як Трамп, щоб вирішувати долю моєї країни", – сказав Барделла в інтерв’ю.

Барделла в цілому погоджується з антимігрантською позицією Трампа, викладеною в стратегії, але з обережністю ставиться до прямого втручання США у політику своєї країни. Як показують опитування, у Франції Трамп дуже непопулярний.

"Це правда, що масова імміграція та недбалість наших лідерів... сьогодні порушують баланс сил у європейських суспільствах", – сказав французький політик.

Інтерв'ю Барделла відбулося під час поїздки до Лондона, де він зустрівся з лідером партії Reform UK Найджелом Фараджем, який колись пов'язав партію Барделла з "упередженнями та антисемітизмом".

"Я думаю, що Фарадж стане наступним прем'єр-міністром", – сказав Барделла, вихваляючи "великого патріота, який завжди захищав інтереси Британії та британського народу".

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У Європі з критикою відреагували на зміст документа.

Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

А у Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.