В ЕС могут отложить запрет двигателей внутреннего сгорания для гибридов на пять лет

Европейский Союз рассматривает возможность пятилетней отсрочки своего запрета на использование двигателей внутреннего сгорания после сильного давления со стороны некоторых крупнейших автомобильных стран региона.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия намерена на следующей неделе обнародовать изменения в свои правила, предусматривающие отход автомобильного сектора от ископаемых видов топлива.

Несколько правительств и автопроизводителей, от Италии до Польши, заявляют, что запланированный отход от нынешних технологий к 2035 году является слишком агрессивным и может уничтожить одну из основных отраслей региона.

Стратегия комиссии заключается в том, чтобы позволить продолжить использование двигателей внутреннего сгорания до 2040 года в гибридных автомобилях с подключением к электросети и автомобилях с увеличенным запасом хода.

Это будет основываться на условии, что любые потенциальные дополнительные выбросы будут компенсированы за счет использования передовых биотоплива и так называемых е-топлив, произведенных с использованием уловленного CO₂ и возобновляемой электроэнергии, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Такая схема позволит ЕС и в дальнейшем стремиться к нулевым выбросам в новых легковых автомобилях до 2035 года, в зависимости от точных параметров предложения, отмечают источники.

Она также учтет беспокойство нескольких стран-производителей автомобилей и автозапчастей, которые призвали к использованию после этой даты других экологически чистых технологий, кроме полностью электрических автомобилей.

Комиссия предварительно планирует представить пересмотр существующих правил по стандартам выбросов автомобилей после заседания 16 декабря в Страсбурге.

Обсуждения продолжаются, и детали еще могут измениться, предостерегли источники.

Отметим, большинство поляков выступают против запрета ЕС на новые авто с двигателями внутреннего сгорания.

ЕС окончательно утвердил запрет авто с вредными выбросами с 2035 года с уступками Германии в марте 2023 года.