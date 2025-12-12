Трамп еще сомневается, присоединятся ли США к обсуждению "мирного плана" в Париже

Американский президент Дональд Трамп пока сомневается, будет ли его страна присутствовать во Франции на встрече по обсуждению "мирного плана" США.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует "Европейская правда".

Как известно, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения "мирного плана" Трампа.

"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будем присутствовать на встрече, если они считают, что есть хорошие шансы", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.

"Мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если будем считать, что есть хорошие шансы. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы это было решено", – добавил американский президент.

В четверг, 11 декабря, президент Владимир Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США относительно контроля над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

Также Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США хочет увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.

В то же время сам Трамп заявил, что его украинский визави якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны.