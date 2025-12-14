Axios: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе 5 статьи НАТО

США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

Об этом стало известно изданию Axios от американского чиновника, передает "Европейская правда".

Как отмечается, переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы, достигли значительного прогресса.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО, которая будет одобрена Конгрессом и будет иметь юридическую силу.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет "пустым чеком", а с другой – будет достаточно сильной. Мы готовы направить ее в Конгресс для голосования", – заявил американский чиновник.

Он заявил, что будут заключены три отдельных соглашения о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение следующего дня".

По словам американского чиновника, переговоры по послевоенному экономическому и восстановительному пакету проходят успешно.

"Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более охотно двигаются вперед", – сказал он.

"Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самую большую и самую сильную гарантию безопасности, которую она когда-либо получала, и получит очень значительный пакет процветания", – добавил чиновник.

The Wall Street Journal писало, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия относительно подхода, который поддерживают США.