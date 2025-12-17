Как в Гааге сделали шаг к репарациям для украинцев и как преодолели вето Венгрии

Во вторник, 16 декабря, мир немного приблизился к моменту показательного, публичного наказания государства-агрессора за его преступления против Украины.

Речь идет об учреждении комиссии, которая будет выносить юридически обязывающие решения о размере репараций или компенсаций, которые смогут получить все пострадавшие.

Конвенцию об учреждении такой комиссии уже в первый день – на встрече в Гааге – подписало рекордное количество государств, говорят в Совете Европы, под эгидой которого создан новый инструмент.

Но впереди еще как минимум половина пути, и эта половина является самой сложной, признают даже оптимисты. Впрочем, в Гааге четко звучала мысль, что наказание России должно быть при любых обстоятельствах. Иначе новая российская (и не только) агрессия будет неизбежной.

По сути, в Гааге завершился еще один этап на пути, который Украина прокладывает вместе с Советом Европы, создавая новые международные инструменты с помощью этой организации.

По сути, в Гааге завершился еще один этап на пути, который Украина прокладывает вместе с Советом Европы, создавая новые международные инструменты с помощью этой организации.

Цель – наложить на Россию финансовое наказание за ущерб, который она нанесла Украине во время полномасштабной войны.

Основу процесса заложило решение еще осенью 2022 года, когда Украина при поддержке тогда еще дружественной нам администрации США собрала голоса почти 100 государств – а это действительно много – в поддержку резолюции ГА ООН об ответственности России.

Далее процесс пошел – медленно, шаг за шагом.

Первым этапом стало создание в Гааге международного реестра, в котором украинцы через "Дію" могут оставлять претензии к агрессору (к слову, мы подготовили также статью-инструкцию о том, как подать заявление в Реестр убытков от войны).

Механизм, созданный в Гааге 16 декабря, делает следующий шаг – он будет определять сумму компенсации для конкретного человека как наказание российского государства за его действия.

После этого вопрос выплаты репараций превратится из "если" в "когда".

В Гааге международную конвенцию, учреждающую этот механизм, торжественно подписали 34 государства, плюс Евросоюз как институт.

Еще 10 государств подписали "заключительный акт" конференции. То есть они дают политическое обещание подписать конвенцию, но еще не завершили внутригосударственные процедуры для этого.

Впереди борьба за запуск репарационной комиссии. Ведь договор мало подписать, его нужно ратифицировать, и сделать это как можно быстрее. Только после того, как это сделают 25 государств – процесс запустится. Но для реальной международной легитимности нужно иметь больше.

А дальше будет самое сложное – найти деньги на выплаты, найти, как изъять их у России. Именно это определит, когда именно украинцы смогут получить назначенные им репарации.

Церемония подписания конвенции принесла Украине несколько неожиданностей.

В Гаагу приехала лично глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, которая произнесла пламенную речь в поддержку украинского народа. Страна также подписала "антироссийскую" конвенцию.

Еще более интересная история развернулась вокруг Венгрии. Как известно, в ЕС все внешнеполитические решения принимаются только единогласно.

Венгрия, которая ожидаемо не присоединилась к конвенции, 9 декабря сознательно дала зеленый свет для подписания ЕС под конвенцией. О деталях компромисса с венграми – в полной версии статьи.

Еще более важными является отношение к этому процессу со стороны США. Впрочем, здесь неопределенности осталось гораздо больше.

Еще более важными является отношение к этому процессу со стороны США. Впрочем, здесь неопределенности осталось гораздо больше.