В правительстве Нидерландов заявили о планах закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году

Министр жилищного хозяйства Мона Кейзер планирует "как можно быстрее" закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев, после окончания срока действия временной защиты ЕС в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Dutch News.

Согласно планам правительства, 135 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, получат трехлетние разрешения на проживание с марта 2027 года, но они также будут ответственны за свое жилье и медицинское обслуживание.

Критики отмечают, что планы, изложенные в письме в парламент на прошлой неделе, являются недостаточно проработанными и не учитывают текущий дефицит жилья.

"Видимо, Кейзер имеет волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке", – сказал Барт Диккешей из Heroyam, агентства, которое помогает украинцам поселиться в Нидерландах, в интервью Telegraaf. "Если нет, то это письмо – лишь пустые слова", – добавил он.

Около трех четвертей украинцев в Нидерландах проживают в специальных жилых помещениях, созданных правительством за последние три года. Кейзер заявила, что "правительственное жилье должно быть ликвидировано как можно скорее", а финансирование муниципалитетов прекращено.

Однако местные органы власти заявляют, что потеря финансирования повлечет за собой проблемы.

Хотя две трети украинцев работают и в прошлом году внесли 3,5 млрд евро в экономику, "значительная часть" из них будет иметь право на социальную помощь, признала Кейзер.

В правительстве Нидерландов ранее говорили, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

В стране также заканчиваются места для размещения украинцев, которые пользуются временной защитой.

