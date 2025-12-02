Рютте назвал, сколько оружия из США ВСУ получат в этом году и какие планы на 2026 год

Генеральный секретарь Североатлантического альянса, координирующий закупки в США оружия для Украины, ожидает поставки в ВСУ оружия минимум на $17 млрд.

Об этом он заявил на пресс-конференции накануне министерской встречи Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО настаивает, что поставки оружия из США в Украину соответствует плановым темпам. "Мы начали в августе и в настоящее время мы планировали иметь $4 млрд, то есть миллиард в месяц. И у нас есть 4 миллиарда", – заявил он.

Рютте подчеркнул, что рассчитывает на то, что программа PURL, которая разработана для этих закупок, не остановится. Для этого государства-члены НАТО и партнеры должны выделять достаточные суммы для ее финансирования.

"У меня есть осторожный оптимизм, что в декабре мы также это выполним (получим дополнительный миллиард)", – подчеркнул он.

Это означает, что за 2025 год объемы средств, выделенных на закупку оружия в США, достигнут $5 млрд. В дополнение к этому Рютте рассчитывает на еще $12 млрд в следующем году, то есть программа PURL продолжится.

"На 2026 год мы рассчитываем, что будем иметь как минимум 1 млрд в год", – сообщил генсек.

Также Марк Рютте отметил, что сейчас "около двух третей Альянса участвуют в PURL", не уточнив конкретное количество. Реальное количество, по данным "ЕП", пока немного ниже.

Посол Украины при НАТО также рассчитывает еще на 1 млрд евро на PURL в этом году.

Как сообщалось, накануне глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с генсеком НАТО усиление украинской ПВО.