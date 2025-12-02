"Рассчитываем до $16 млрд": Украина рассказала об ожиданиях от оружия из США

Украина, так же, как и генсек НАТО, рассчитывает на продолжение программы закупки американского оружия в 2026 году.

Об этом заявила журналистам представитель Украины при НАТО Алена Гетьманчук накануне министерского заседания НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Гетьманчук отметила, что начало мирных переговоров с Россией не должно восприниматься партнерами как сигнал о возможности затормозить или снизить уровень поддержки для Украины. "Наоборот, мы ожидаем заявления об ускорении и увеличении поддержки", – заявила она.

Посол подчеркнула, что одним из приоритетов остается финансирование программы закупки американского вооружения PURL. "Сейчас есть около $4 млрд – если учесть те страны, которые уже перечислили взнос, и те, которые просигнализировали о такой готовности. До конца года мы планируем выйти на $5 млрд", – заявила она, подтвердив данные генсека.

Впрочем, на 2026 год Гетьманчук рассчитывает на несколько большее финансирование, чем то, которое объявил генсек.

"Для нас очень важно, чтобы конец 2025 года не стал концом программы. На следующий год мы рассчитываем обеспечить поставки американского вооружения на сумму от $12 до $16 млрд", – заявила она.

Также Гетьманчук анонсировала расширение круга спонсоров этой закупки.

"Сейчас о своем участии в программе объявили 18 стран... Мы рассчитываем, что после этой встречи количество стран-участниц PURL увеличится, то есть присоединятся страны, которые до сих пор не делали взносов. В том числе – страны-партнеры НАТО", – заявила она, не раскрывая названия спонсоров.

Посол Украины пояснила, что часть стран предоставляют финансирование несмотря на то, что в их обществах финансирование закупки оружия в США является непопулярным шагом.

"Есть страны, которые не готовы публично объявлять о своем участии в PURL. Также есть те, кто готов анонсировать, но не называет сумму публично. Но в этом процессе не было такого прецедента, чтобы кто-то пообещал – и потом не выделил средства", – добавила она.

Ранее генсек НАТО назвал, сколько оружия из США ВСУ получат в этом году и какие планы на 2026 год.

А накануне глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с генсеком укрепление украинской ПВО.