Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства

Представители эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) и южнокорейской компании оборонной промышленности Hanwha Aerospace подписали контракт на закупку шести реактивных систем залпового огня Chunmoo для Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Контракт стоимостью почти 290 миллионов евро включает реактивные системы залпового огня, три типа ракетных систем (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), а также оперативную и учебную поддержку. Кроме того, платформы будут модифицированы в соответствии с эстонскими условиями.

Поставки начнутся во второй половине 2027 года, а рамочное соглашение позволяет приобретение дополнительных систем в будущем.

"Мы начали развивать возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с приобретения американских систем HIMARS в апреле этого года. Поскольку реактивные системы залпового огня являются бесценными с точки зрения военного потенциала, я чрезвычайно рад, что теперь мы сможем приобрести южнокорейские Chunmoo в дополнение к американским HIMARS", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В рамках рамочного соглашения Hanwha Aerospace также осуществит инвестиции в эстонскую оборонную промышленность в размере и на условиях, указанных в соглашении.

В апреле 2025 года Эстония получила первые шесть HIMARS, заказанных в США, а в августе – все ранее заказанные во Франции САУ Caesar.