В Сербии подтвердили, что Венгрия хочет приобрести владельца единственного в стране НПЗ

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил во вторник, что есть информация о том, что представители "Газпрома" ведут переговоры о продаже компании NIS венгерской компании MOL.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Вучича, Сербия не против приобретения NIS – владельца единственного в стране нефтеперерабатывающего завода – венгерской энергетической компанией, потому что "венгры являются нашими друзьями".

"Только чтобы мы закончили то, что начали", – добавил он.

NIS – крупнейшая нефтяная компания в Сербии – находится под американскими санкциями с начала октября из-за преимущественной доли российской собственности.

США настаивают на выходе российских компаний из собственности NIS, доля которых в настоящее время составляет 56,2%. Из-за санкций был закрыт нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, недалеко от Белграда.

Вучич сказал, что американские санкции против NIS действуют 75 дней и что до сих пор не было никаких убытков. Он, однако, добавил, что нет возможности ежедневно ввозить достаточное количество дизельного топлива и что нужно как можно быстрее решить эту проблему.

"Приближается и эта дата, и я надеюсь, что до того будет найдено решение. Если нет, что мне делать", – сказал сербский президент.

На этом фоне власти Сербии уже рассматривают возможность отказаться от NIS как основного поставщика нефти, если ситуация не изменится.

Накануне Вучич выразил надежду, что проблема, связанная с NIS, будет решена в ближайшие недели.