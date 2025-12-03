Будрис: если НАТО согласится на требования России, следствием будет новая война

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис настаивает, что российская позиция на переговорах с США не является приемлемой и только усилит опасности в регионе.

Об этом он заявил перед началом встречи министров иностранных дел НАТО, сообщает из Брюсселя "Европейская правда".

Литовский министр, как и многие его коллеги по НАТО, заявил, что пока нет никаких свидетельств о готовности России к мирной договоренности, кроме варианта, когда все согласятся на российский ультиматум, что является, по его убеждению, невозможным.

"Да, мы видим усилия США, но со стороны России нет никакой гибкости. Они просто пытаются убедить международное сообщество, что нарушение фундаментальных международных принципов – это нормально. Но мы с этим не согласны", – пояснил он.

Среди ключевых вопросов он назвал невозможность международного признания оккупированных территорий "российскими".

"Если мы признаем территориальные достижения России, то это моментально убивает международное право. Следствием будут новые нападения и еще больше угроз как для соседей России, так и повсюду", – настаивает министр.

В ситуации, которая складывается, единственным вариантом действий для НАТО является усиление поддержки Украины, подчеркнул он.

"Нам надо делать то, что мы делаем сейчас – поддерживать Украину. И мы должны готовиться на годы вперед – как Литва уже делает, – ведь мы взяли обязательство 0,5% ВВП для усиления безопасности Украины на 10 лет. Если все европейские нации сделают это, этого хватит для обороны Украины", – повторил Будрис позицию Вильнюса, которая остается постоянной, несмотря на смену правительств.

Другие министры также заявили, что Альянс "не воспримет новую Ялту" как результат договоренности с РФ.

Ранее о резком росте поддержки ВСУ в ответ на требования России заявила Норвегия, которая дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ