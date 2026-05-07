Неизвестные дроны в Латвии, награда "ЕвроПравде", требования Украины к Венгрии: новости дня

Латвія вручила ноту протесту представнику Росії через інцидент з дронами, а Євросоюз не буде евакуювати дипломатів з Києва попри погрози з Москви.

Зеленський порадив представникам інших країн не їхати на парад до Москви, а ЄС готується до можливих переговорів з Росією щодо завершення війни.

Міністр оборони Швеції заявив про прогрес щодо постачання Україні винищувачів Gripen.

Все важливе і цікаве за четвер, 7 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Невідомі дрони у Латвії

У Латвії розбилися два безпілотники.

За даними поліції, один із дронів впав на вулиці, де розташоване нафтосховище в місті Резекне, що за 40 км від російського кордону.

Один з дронів, які залетіли до Латвії, врізався у порожній нафтовий резервуар. Пізніше виявилося, що пошкоджені чотири нафтові резервуари.

Як пояснив заступник начальника Об’єднаного штабу з оперативних питань Національних збройних сил Латвії Егілс Лещинскіс, дрони, які вторглися до латвійського Резекне, не були збиті, оскільки не були дотримані всі критерії безпеки.

Лещинскіс повідомив, що літальні апарати були виявлені на радарі, але збити їх не вдалося, оскільки не було впевненості, що цивільне населення чи інфраструктура не зазнають шкоди.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня незадоволена запізнілим оповіщенням через мобільний зв'язок.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що інциденти з дронами в Латгалії є наслідком агресії Росії проти України.

Латвійське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, які залетіли до країни з російського повітряного простору.

На тлі інцидентів з дронами в країні почали поширювати фейк щодо падіння українського дрона на поїзд. Нагадаємо, ввечері 5 травня сталося загоряння першого вагона пасажирського поїзда на ділянці залізниці Ніцгале – Ваболе.

Слід також додати, що у Румунії оголошували тривогу через можливе падіння предметів з неба.

Тим часом Ірландія, за словами українського міністра закордонних справ, приєднається до угоди про Спецтрибунал для РФ за злочин агресії.

Реакція ЄС на погрози Москви

Незважаючи на публічні погрози Росії знову атакувати Київ, Європейський Союз не змінить своєї позиції та присутності в столиці України.

За словами речника Єврокомісії Ануара Ель-Ануні, Євросоюз не буде евакуювати дипломатів з Києва попри погрози з Москви.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль зазначив, що Німеччина не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю. Польські дипломати також лишаться у Києві.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі 6 травня. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах України 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.

Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який оголосила Україна з початку 6 травня. Надалі він пообіцяв діяти дзеркально.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що "якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень".

Захарова також заявила, що Вірменія втягується в "антиросійську орбіту" Європейського Союзу.

"Такий курс неминуче призведе до негативних політичних та економічних наслідків для Вірменії", – сказала вона на брифінгу.

Зеленський радить не їхати на парад

Сьогодні український президент порадив представникам інших країн не їхати на парад до Москви.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.

За даними порталу Marker, Фіцо і його делегація добиратимуться до Москви довшим маршрутом через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати до Москви на парад 9 травня, про що сказав господарю Кремля Владіміру Путіну під час особистої зустрічі у квітні.

Влада Риги обіцяє не допустити прославлення Росії 9 травня.

ЄС і переговори з Росією

За даними видання Financial Times, лідери ЄС готуються до потенційних переговорів з правителем Росії Владіміром Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

До речі, секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні прибув до США на зустріч зі спецпредставниками американського президента. Він обговорить з ними гуманітарні та безпекові питання, а також активізацію переговорного процесу щодо завершення війни.

Вимоги України до Угорщини

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що Україна вимагатиме компенсації за напад на інкасаторів в Угорщині.

Очільник НБУ привітав обгрунтований крок Угорщини, яка врешті повернула кошти й цінності, але висловив сподівання, що цьому інциденту дадуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.

За його словами, перший напрямок заходів, які планують – дії банку та його юридичних радників, які сконцентруються на питаннях відшкодування шкоди та скасування незаконних обмежень на території ЄС.

А інвестори з Німеччини в Угорщині стали оптимістичнішими після перемоги Мадяра.

Різне щодо України і українців

Міністр оборони Швеції заявив про прогрес щодо постачання Україні винищувачів Gripen.

"Європейська правда" отримала нагороду House of Europe за лідерство у євроінтеграції.

Щодо торговельної угоди США-ЄС

Європейський Союз не зміг погодити торгову угоду зі США під час нічних переговорів, попри попередження президента Дональда Трампа про те, що він незабаром введе нові мита.

Перемовники від Європейського парламенту та країн ЄС зібралися ввечері 6 травня, щоб обговорити можливі поправки до угоди, яка була укладена в липні минулого року. Однак, за інформацією Кіпру, який зараз головує в ЄС, вони не ухвалили жодних остаточних рішень.

Переговори триватимуть у найближчі тижні.

В Європарламенті обіцяють фіналізувати торговельну угоду зі США у травні.

Ситуація із хантавірусом

У Нідерландах госпіталізували з хантавірусом стюардесу KLM. У ЄС кажуть, що "наразі немає причин для занепокоєння" з приводу хантавірусу.

Евакуація пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, Іспанія розпочне у понеділок, 11 травня.

Решта новин

Франція готує підтримку авіакомпаній через зростання цін на пальне, а французький контейнеровоз подолав Ормузьку протоку на тлі загострення в регіоні.

Кількість виданих росіянам шенгенських віз у 2025 році зросла на понад 10%.

Проросійський експрезидент Болгарії отримав мандат на формування уряду, а скандальна румунська депутатка Шошоаке ініціює імпічмент проєвропейського президента.

У Великій Британії проходять масштабні місцеві вибори.

Дональд Трамп затвердив нову контртерористичну стратегію США.