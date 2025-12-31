Каллас: Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс распространением заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Об этом Каллас написала в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что никто не должен верить безосновательным обвинениям агрессора, который с начала войны без разбора наносит удары по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удар по ключевым правительственным объектам в России, является преднамеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира, которого достигли Украина и ее западные партнеры", – убеждена Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, который демонстрирует нежелание России сделать необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.