Германия выделяет Украине еще 100 млн евро на поддержку энергетики

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через банк развития KfW выделяет дополнительные 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое Минэкономики.

Эти средства являются дополнением к 60 млн евро, о которых уже было объявлено в этом году. Они будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины (UESF) Энергетического сообщества, который с 2022 года также получает взносы от многочисленных других международных доноров.

"Россия систематически и целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, превращая зиму в еще одно оружие. Энергоснабжение в Украине уже давно стало фронтом. Оно будет определять, насколько тяжелой будет эта зима для людей. Наши дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины являются четким ответом: мы не оставим украинский народ. Защита энергоснабжения означает защиту людей – вот в чем суть", – заявила глава ведомства Катерина Райхе.

Украина финансирует запасные части и оборудование для поврежденной энергетической инфраструктуры через Фонд энергетической поддержки.

Энергетическое сообщество с помощью внешнего закупочного агентства проводит прозрачные и конкурентные тендеры на закупаемые товары и контролирует использование средств. Таким образом, украинские энергетические компании получают быструю помощь для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Учитывая недавние расследования украинских антикоррупционных органов, банк развития KfW будет продолжать строго придерживаться своих правил по соблюдению требований. Это включает требование, чтобы надлежащее корпоративное управление украинскими энергетическими компаниями было условием участия BMWE в UESF, а также постоянный мониторинг соблюдения этого требования", – отметили в министерстве.

"Соблюдение установленных стандартов корпоративного управления, особенно для государственных предприятий, является основой для дальнейшего надежного сотрудничества с нашими украинскими партнерами", – добавили там.

Накануне стало известно, что Великобритания предоставит дополнительные 10 млн фунтов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, разрушенной атаками России.

Также Швеция планирует передать Украине зимний пакет помощи на 100 млн евро.