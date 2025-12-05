Швейцария вслед за ЕС приняла новые правила лишения безвиза
Швейцария после соответствующего решения Совета ЕС тоже одобрила обновление механизма по приостановлению безвизового режима для граждан третьих стран.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении швейцарского правительства.
17 ноября ЕС утвердил поправку к Регламенту (ЕС) 2018/1806 о механизме временного приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.
"В рамках Соглашения об ассоциации с Шенгенской зоной Швейцария решила принять поправку к регламенту Европейского Союза (ЕС), направленную на восстановление визового режима для третьих стран при определенных обстоятельствах. Такими обстоятельствами могут быть превышение миграционных порогов, угрозы общественному порядку и безопасности или нарушения прав человека", – говорится в сообщении правительства Швейцарии.
ЕС сообщил Швейцарии об этой поправке как о дальнейшем развитии Шенгенского законодательства. Поправка корректирует пороги для запуска механизма и вводит новые основания для возобновления визового режима для пересечения внешних границ Шенгенских государств.
5 декабря Федеральный совет Швейцарии одобрил этот перенос европейского законодательства, которое требует внесения поправок в Постановление о въезде и предоставлении виз (EGVO). Эта поправка вступит в силу 17 декабря 2025 года.
На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.
Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.