В США просят удалить X и Grok из магазинов приложений из-за порнографических ИИ-изображений

Трое сенаторов-демократов США призвали технологических гигантов Apple и Google удалить социальную сеть X и ее встроенный чат-бот Grok из своих магазинов приложений из-за распространения контента сексуального характера, изображающего женщин и несовершеннолетних без их согласия.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В письме, опубликованном в пятницу, 9 января, сенаторы Рон Вайден, Бен Рей Лухан и Эдвард Марки отметили, что Google и Apple "должны удалить эти приложения из магазинов приложений, пока не будут устранены нарушения политики X".

По их словам, Grok начал создавать изображения женщин и детей в откровенной одежде и унизительных сексуализированных позах, что противоречит правилам платформ.

В письме сенаторы подчеркнули, что Google запрещает контент, который "способствует эксплуатации или злоупотреблению детьми", а Apple – "сексуальный или порнографический материал".

Сенаторы отметили, что в прошлом оба технологических гиганта быстро реагировали на нарушения, удаляя приложения со своих платформ.

"Закрывать глаза на возмутительное поведение X означало бы пренебречь вашими практиками модерации", – говорится в документе.

Отметим, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X миллиардера Илона Маска, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.

8 января стало известно, что Европейская комиссия приказала X хранить все внутренние документы и данные, связанные с ее встроенным чат-ботом на базе искусственного интеллекта Grok, до конца 2026 года.

Также писали, что Министерство юстиции Германии планирует в ближайшее время представить меры, которые позволят властям эффективнее бороться с использованием искусственного интеллекта для манипулирования изображениями, нарушающими личные права людей.