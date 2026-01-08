Зеленский: документ о гарантиях безопасности готов к согласованию с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов" к согласованию с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях 8 января.

Зеленский сообщил, что получил доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах в Париже с американской стороной 7 января.

"Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд. Совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа", – заявил Зеленский.

"Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбэк – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – добавил он.

Зеленский отметил, что последние российские удары "точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты" и Украина информирует об этом партнеров.

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", – написал он.

7 января, напомним, украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

Также украинская команда проводила консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета.

6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии Зеленского. После встречи он заявил, что в настоящее время уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.