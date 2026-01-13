Министр финансов Эстонии: Европа должна приложить все усилия для финансирования Украины

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги призвал европейские правительства приложить все усилия для финансирования Украины, несмотря на бюджетные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые страны.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg во вторник, 13 января, на полях конференции CEE Forum в Вене, цитирует "Европейская правда".

Лиги считает, что не должно быть никаких финансовых ограничений, "если вопросы касаются существования либеральной демократии и человеческих жизней".

Он подчеркнул, что все еще надеется, что ЕС в конечном итоге использует замороженные российские активы.

"Самым большим вызовом сейчас является разрушение единства союзников, и я думаю, что мы должны столкнуться с этим, в том числе и внутри Европы", – сказал он.

Кроме того, министр финансов Эстонии уверен – Европа должна продолжать финансировать Украину, если США "оторвутся от союзников".

Как сообщалось, Эстония решила направить дополнительные 2 млн евро в Энергетический фонд поддержки Украины, чтобы способствовать восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Эстония и Украина ранее подписали меморандум о взаимопонимании, в котором Таллинн выразил готовность провести Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году.