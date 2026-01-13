Міністр фінансів Естонії: Європа повинна докласти всіх зусиль для фінансування України

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі закликав європейські уряди докласти всіх зусиль для фінансування України, попри бюджетні проблеми, з якими зіштовхуються деякі країни.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg у вівторок, 13 січня, на полях конференції CEE Forum у Відні, цитує "Європейська правда".

Лігі вважає, що не повинно бути жодних фінансових обмежень, "якщо питання стосуються існування ліберальної демократії та людських життів".

Він наголосив, що все ще сподівається, що ЄС зрештою використає заморожені російські активи.

"Найбільшим викликом зараз є руйнування єдності союзників, і я думаю, що ми маємо зіткнутися з цим, в тому числі й всередині Європи", – сказав він.

Окрім цього, міністр фінансів Естонії впевнений – Європа повинна продовжувати фінансувати Україну, якщо США "відірвуться від союзників".

Як повідомлялось, Естонія вирішила скерувати додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України, щоб сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури.

Естонія та Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому Таллінн висловив готовність провести Конференцію з питань відновлення України у 2027 році.