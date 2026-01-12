Великобритания ускорит принятие закона, криминализирующего создание порнографических дипфейков

Великобритания на этой неделе введет закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр технологий Великобритании Лиз Кендалл, передает Reuters.

Кендалл заявила, что новый закон запретит компаниям поставлять инструменты, предназначенные для создания фейковых интимных изображений. Она отметила, что меры, принятые на прошлой неделе компанией X для ограничения доступа к такой функции только для платных подписчиков, были недостаточными.

"Это не безобидные изображения. Это оружие насилия, непропорционально направленное против женщин и девушек", – сказала министр.

Кендалл также заявила, что британское правительство пересмотрит свое решение продолжать использовать социальную сеть X как средство связи.

Ее заявления прозвучали после того, как британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. Речь идет о случаях, когда чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей и женщин сексуального характера.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведет переговоры с Канадой и Австралией, пытаясь заручиться поддержкой для потенциального международного запрета социальной сети X, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры ЕС против порнографического Ши-контента.