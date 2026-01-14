Стармер заявил, что не "потерпит" злоупотреблений от X Илона Маска

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не отступит в вопросе злоупотреблений социальной сети X Илона Маска и введет необходимые меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В выступлении перед Палатой лордов премьер-министр назвал действия чат-бота Grok от сети X "отвратительными" и "позорными". Речь идет о случаях, когда Grok генерировал фейковые обнаженные фото женщин и детей.

Стармер сказал, что правительство "абсолютно полно решимости принять меры", если платформа X не будет способствовать запрету генерирования и распространения таких изображений.

"Мы не собираемся отступать. Мы будем принимать необходимые меры", – сказал глава правительства Британии.

Премьер-министр добавил, что компания X сообщила ему, что "она действует" в этом вопросе и придерживается законодательства Великобритании.

На прошлой неделе X написала, что "любой, кто использует Grok для создания незаконного контента, подвергнется последствиям". В частности, речь идет об удалении такого контента, окончательной блокировке учетных записей и сотрудничестве с правоохранительными органами при необходимости.

Напомним, на этой неделе Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Это происходит на фоне расследования, проводимого британским регулятором Ofcom в отношении платформы X Илона Маска.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала меры ЕС против порнографического ИИ-контента.