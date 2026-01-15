На каких условиях ЕС дает Украине кредит на 90 млрд и удастся ли вовремя получить эти средства

14 января Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений, на основании которых Украина в текущем и следующем годах сможет получить уже одобренный кредит в размере 90 млрд евро.

Как и в действующих макрофинансовых механизмах поддержки, эти деньги будут предоставляться в обмен на проведение реформ.

Завершить всю необходимую подготовительную работу официальный Брюссель планирует в течение 1,5 месяцев, ведь Украина уже в апреле может столкнуться с нехваткой финансирования как для ключевых бюджетных секторов, так и для ВСУ.

О том, достижимы ли планы ЕС, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) План действий на 90 млрд евро: как ЕС готовит помощь Украине и чего потребует от Киева. Далее – краткое изложение.

Итак, из займа в 90 млрд евро, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, примерно две трети – то есть около 60 млрд евро – будет выделено на военную помощь Украине, а остальные – около 30 млрд евро – в качестве общей бюджетной поддержки.

"Военные" средства будут использоваться по той же идеологии, по которой строится механизм кредитования совместных европейских оборонных закупок SAFE. На деньги из кредита ЕС будут закупать оборудование: преимущественно в ЕС, а также в Украине и государствах-партнерах ЕС по Европейской экономической зоне и Европейской ассоциации свободной торговли (например, в Норвегии или Швейцарии).

Но если необходимых вооружений или боеприпасов нет в наличии ни в ЕС, ни в указанных государствах-партнерах, их все же можно будет приобрести в других странах. Например, в Великобритании или в США.

Вместо этого 30 млрд евро бюджетной поддержки будут предоставляться Украине на тех же условиях, да и фактически теми же методами и путями, что и макрофинансовая поддержка Ukraine Facility. Главная идея предоставления бюджетного финансирования Украине от ЕС может быть сформулирована кратко: деньги в обмен на реформы.

Конкретные условия получения этих средств еще предстоит определить. Сейчас в Еврокомиссии отмечают, что для их получения Украине придется внедрять реформы по улучшению демократических процессов, верховенства права и противодействия коррупции.

Возвращать заем официальный Киев будет обязан только после того и в случае, если Россия выплатит ему репарации за убытки и разрушения, вызванные войной.

Заем Украине будет гарантирован за счет "бюджетного запаса" (headroom) бюджета ЕС, как и в случае с другими программами финансовой помощи для Украины, которые будут внедряться с 2023 года (такими как механизм Ukraine Facility и заем макрофинансовой помощи в рамках инициативы кредитов ускорения чрезвычайных доходов (ERA) под руководством G7).

Проценты по займу для Украины будут покрыты взносами государствами-членами ЕС, участвующими в займе (27 минус Венгрия, Словакия и Чехия).

Несмотря на то, что в ЕС выбрали путь поддержки Киева путем привлечения кредитных средств, там до сих пор не исключают, что в какой-то момент все же могут быть задействованы российские замороженные активы.

"Для нас также крайне важно направить строгое напоминание России: мы оставляем за собой право использовать иммобилизованные российские активы", – заявила 14 января Урсула фон дер Ляйен.

Она планирует, что первый транш в рамках займа Украина получит уже в апреле.

Ожидается, что евродепутаты утвердят решение Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" на пленарном заседании в Страсбурге 19-22 января, и после этого оно будет окончательно принято Советом ЕС (проблем не будет, ведь для этого требуется только квалифицированное большинство).

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) План действий на 90 млрд евро: как ЕС готовит помощь Украине и чего потребует от Киева.